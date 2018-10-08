Владимир Сипягин официально вступил в должность губернатора Владимирской области

Напомним, губернатора Владимирской области выбрали во втором туре голосования 23 сентября. Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов избирателей. Бывший глава региона Светлана Орлова набрала 31,19% голосов. Явка на выборы составила 32,96%.

В церемонии инаугурации губернатора приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и председатель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский, пообещавший успехов новому губернатору.

8 октября состоялась инаугурация губернатора Владимирской области. Владимир Сипягин официально стал главой региона.

На инаугурации губернатора побывал Владимир Жириновский

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