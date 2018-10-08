Во Владимире во время субботника собрали 300 тонн мусора и веток

8 Окт. 11:52 2018-10-08T11:53:00+03:00

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6 октября во Владимире прошел очередной общегородской субботник. На осеннюю уборку областного центра вышло более 18 тысяч горожан. Собранный мусор вывозили в субботу и воскресенье.

По данным штаба субботника, в общей сложности с городских улиц и дворовых территорий вывезли около 300 тонн веток, мусора и бытового хлама. При этом в мэрии в выходные оценили вывоз мусора. Управляющие компании раскритиковали за непорядок на контейнерных площадках. Во дворах немало старых "убитых" контейнеров и поврежденных ограждений из пришедшего в негодность металлического профиля. В результате мусор разлетается по дворам и сводит на нет усилия дворников.

До 31 октября всем УК приказали навести порядок на контейнерных площадках. Иначе их ждут штрафы.