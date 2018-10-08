Во Владимирской области словили трех продавцов наркотиков

8 Окт. 11:41 2018-10-08T11:42:14+03:00

Одного в Лакинске, двух других - в Муроме

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Областная полиция возбудила уголовные дела в отношении трех жителей региона. Всех обвиняют в продаже наркотиков. Одного из них - 19-летнего парня - задержали в Лакинске. У молодого человека при досмотре нашли 1,49 грамма "синтетики".

В Муроме полицейские задержали сразу двоих продавцов. Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, у одного из них - 32-летнего местного жителя - с собой было 8,6 грамма марихуаны. У его 38-летнего подельника нашли 3,66 грамма героина.