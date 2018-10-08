Во Владимире появились улицы Лучистая и Раздольная

8 Окт. 10:53 2018-10-08T10:53:56+03:00

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3 октября состоялось заседание топонимической комиссии города Владимира. Имена дали улицам в Юрьевце, селе Спасском и деревне Немцово.

Две улицы в Юрьевце получили названия Большой и Малой Лучистой. Единственная улица в селе Спасском получила название Раздольной. В деревне Немцово улицы назвали Подлиповской, Первыми и Вторыми Подлипками, Гористой, Первой и Второй Полетной, а также Немцовым полем.