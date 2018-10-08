Во Владимире появились улицы Лучистая и Раздольная
Имена получили улицы в Юрьевце, селе Спасском и деревне Немцово
Изменить размер текста:
3 октября состоялось заседание топонимической комиссии города Владимира. Имена дали улицам в Юрьевце, селе Спасском и деревне Немцово.
Две улицы в Юрьевце получили названия Большой и Малой Лучистой. Единственная улица в селе Спасском получила название Раздольной. В деревне Немцово улицы назвали Подлиповской, Первыми и Вторыми Подлипками, Гористой, Первой и Второй Полетной, а также Немцовым полем.