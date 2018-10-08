Из Владимира в Великий Новгород можно будет уехать прямым поездом

8 Окт. 10:49 2018-10-08T10:51:08+03:00

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С 9 декабря между Нижним Новгородом и Великим Новгородом начнет ходить прямой поезд. Собственно, это не новый поезд, а РЖД продлили до Нижнего Новгорода давно существующий маршрут «Москва-Великий Новгород»

Скорый поезд № 41/42 будет делать дополнительные остановки во Владимире, Коврове и Дзержинске. Так что владимирцы получат теперь удобную возможность съездить в древний русский город на выходные (уехать в пятницу вечером, вернуться в понедельник утром до работы). И плюс к тому дополнительные поезда в Москву и Нижний Новгород. Правда, «скорым» на этом участке поезд можно назвать с натяжкой: до Москвы он будет идти 2 часа 45 минут, до Нижнего Новгорода - 2 часа 25 минут.

Расписание нового поезда такое.

Отправление из Нижнего Новгорода в 16:25;

прибытие во Владимир в 18.50;

прибытие в Москву в 21.38;

прибытие в Великий Новгород на следующий день в 06:24.

Из Великого Новгорода поезд будет отправляться в 21:20;

прибытие в Москву в 4.50;

прибытие во Владимир в 7.25;

прибытие в Нижний Новгород на следующий день в 09:59.

В составе поезда купейные и плацкартные вагоны, а также вагоны СВ. Билеты уже в продаже. Стоимость проезда от Владимира до Великого Новгорода в плацкарте от 978 рублей, в купе 2757 рублей.