Владимирскому пруду на Комиссарова дали новое имя

8 Окт. 10:47 2018-10-08T10:47:03+03:00

Название получил и пруд через дорогу

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3 октября состоялось заседание владимирской городской топонимической комиссии. На нем было решено дать имена недавно благоустроенному пруду на улице Комиссарова и еще одному пруду через дорогу.

Отныне благоустроенный пруд с большой детской площадкой будут официально называть "Верхним Красносельским прудом". Неблагоустроенный пруд через дорогу теперь будет называться "Нижним Красносельским прудом".