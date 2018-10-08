Владимирскому пруду на Комиссарова дали новое имя
Название получил и пруд через дорогу
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3 октября состоялось заседание владимирской городской топонимической комиссии. На нем было решено дать имена недавно благоустроенному пруду на улице Комиссарова и еще одному пруду через дорогу.
Отныне благоустроенный пруд с большой детской площадкой будут официально называть "Верхним Красносельским прудом". Неблагоустроенный пруд через дорогу теперь будет называться "Нижним Красносельским прудом".