Во Владимире дали названия новым остановкам

8 Окт. 10:40 2018-10-08T10:40:44+03:00

Они находятся у "Мегаторга" и в микрорайоне "Вышка"

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3 октября состоялось заседание городской топонимической комиссии. Ее члены решили дать названия четырем новым остановкам общественного транспорта. Остановке на Тракторной дали имя "Мегаторг". Остановку на Рокадке назвали "улица Почаевская".

Первую остановку в микрорайоне "Вышка" назвали "Парковой". Новую конечную остановку 27-ого автобуса назвали "Совхоз Вышка".

Еще одной остановке на Рокадке имя пока не придумали.