Во Владимире дали названия новым остановкам
Они находятся у "Мегаторга" и в микрорайоне "Вышка"
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3 октября состоялось заседание городской топонимической комиссии. Ее члены решили дать названия четырем новым остановкам общественного транспорта. Остановке на Тракторной дали имя "Мегаторг". Остановку на Рокадке назвали "улица Почаевская".
Первую остановку в микрорайоне "Вышка" назвали "Парковой". Новую конечную остановку 27-ого автобуса назвали "Совхоз Вышка".
Еще одной остановке на Рокадке имя пока не придумали.