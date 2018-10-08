Тепло идет: во Владимире начнется позднее бабье лето

8 Окт. 10:31 2018-10-08T10:31:40+03:00

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В середине октября во Владимир придет второе, «позднее» бабье лето. Оно, собственно, уже попыталось прийти - в выходные. В субботу днем было около +13, хотя и с дождем, а в воскресенье настала настоящая золотая осень: солнце, +15 градусов и сияющие желтым и оранжевым цветом деревья.

В понедельник пришел циклон и принес похолодание и пасмурную погоду, но, как говорят синоптики, ненадолго. Во вторник тучи разойдутся, будет солнечно, но пока прохладно - не выше +8 градусов. А вот со среды, 10 октября, начнется то самое позднее бабье лето. Оно бывает не каждый год, но в этот раз нам повезло.

С 10 по 16 октября во Владимире днем будет до +15 градусов, переменная облачность, периодически проглядывающее солнце и без дождей. Довольно тепло будет даже ночью - +5...+8 градусов.

Ну а потом температура вернется к климатической норме. Зима близко!