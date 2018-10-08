Владимирская мэрия снизила цену на здание бывшего юрфака

8 Окт. 10:15 2018-10-08T10:15:34+03:00

Его выставили на торги в пятый раз

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Администрация города Владимира объявила торги по продаже здания бывшего юрфака ВлГУ. Весной в нем произошел пожар.

Вуз покинул здание более 10 лет назад. С тех пор кирпичный доходный дом 1914 года постройки пустовал. За это время он стал пристанищем местных бродяг.

Изначально мэрия пыталась продать здание за 34,1 миллиона рублей. За четыре попытки провести торги, покупатель так и нашелся. В пятый раз мэрия выставила здание за 22,7 миллионов рублей. Если найдутся желающие, торги состоятся 30 октября.