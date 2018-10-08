На инаугурацию губернатора Владимирской области приедет Жириновский

8 Окт. 10:10 2018-10-08T10:10:17+03:00

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На торжественную церемонию по этому случаю приедет руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального Собрания РФ Владимир Жириновский, а также полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий и другие приглашенные лица.

Прямая онлайн-трансляция церемонии с 12.00 будет вестись на сайте областной администрации (https://avo.ru, раздел «On-line трансляции»), а также в эфире телерадиокомпании «Губерния-33» и на её сайте https://trc33.ru.