Стартовало голосование за лучшего народного участкового Владимирской области

7 Окт. 16:52 2018-10-07T16:55:52+03:00

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Начался второй этап всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый - 2018".\

С 7 по 16 октября жители Владимирской области смогут принять участие в онлайн-голосовании и выбрать одного из 18 претендентов из разных районов 33-го региона, которые стали лучшими и прошли во второй,областной этап отбора.

Напомним, первый этап конкурса проходил с 11 по 20 сентября.

Итоги голосования и имя лучшего Народного участкового уполномоченного полиции нашей области будут объявлены 17 октября. Победитель будет представлять Владимирскую область на всероссийском этапе конкурса. Отдать свой голос можно по ссылке.

Лучшего участкового страны выберут уже в ноябре.