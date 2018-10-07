2018-10-07T15:34:01+03:00
Происшествия

Под Суздалем лоб в лоб столкнулись "Мазда" и "Опель": пятеро человек пострадали

Жительница Ивановской области не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу
Ольга МАКАРОВА
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6 октября в 15.05, сообщает региональная полиция, в Суздальском районе произошла авария, в результате которой пострадали пятеро человек.

По предварительной информации, 32-летняя жительница Ивановской области, управляя иномаркой "Опель Мокко", не сумела справиться с управлением своего авто, вылетела на "встречку", где столкнулась с "Маздой Эс-Икс7". За рулем второй машины сидел житель Москвы 1969 года рождения.

В результате аварии пострадали оба водителя, а также трое пассажиров "Мазды". К счастью, лечение им назначено амбулаторное.

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