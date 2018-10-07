Владимирские рок-музыканты сыграют в защиту животных, пострадавших от рук человека

7 Окт. 14:59 2018-10-07T14:59:35+03:00

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Город Владимир вместе с 50 городами страны присоединится к Всероссийской благотворительной акции «Рок в защиту животных». 7 октября в Областном доме работников искусств пройдет благотворительный концерт, все средства с которого пойдут на помощь животным, которые пострадали от рук человека.

Участие в фестивале примут музыкальные рок-группы из Владимира и других городов, такие как "Доктор Хали-Гали","Стрела Морфея", "Вне Трафика" и другие.

Помимо концерта на благотворительной встрече состоится выставка-ярмарка, выручка с которой также будет передана волонтерам благотворительной организации «Зоохэлп-33». Все собранные средства направят на лечение и реабилитацию животных.

Концерт начнется в 17.00 по адресу: город Владимир, улица Гоголя, дом 2.

Стоимость билета 200 рублей. Все подробности в группе.