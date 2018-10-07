Во Владимире пьяный водитель "Приоры" спровоцировал тройное ДТП

7 Окт. 12:22 2018-10-07T15:15:12+03:00

Он въехал в автомобиль, что ехал впереди, и от удара вылетел на "встречку"

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В 21.50 6 октября в районе дома №81 по улице Большой Нижегородской города Владимира произошло ДТП.

По предварительной информации, сообщает пресс-служба регионального УМВД, 27-летний владимирец, управляя "Ладой Приорой", въехал в "Датсун ми-До", которая ехала перед его авто. Управляла иномаркой 52-летняя жительница Твери, в салоне также находилась пассажирка.

От удара машину владимирца вынесло на встречную полосу, где в авто влетела отечественная "двенашка", за рулем которого находился 25-летний житель города Владимира.

В результате тройного ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки, им медики оказали помощь на месте, на больничной койке оказался водитель "ВАЗ 2112".

На месте аварии полицейские провели медосвидетельствование, оказалось, что водитель"Приоры" спровоцировал аварию, будучи пьяным.