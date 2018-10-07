Во Владимире осудили мужчину, который расплачивался в магазинах поддельными купюрами
Как сообщает пресс-служба Фрунзенского районного суда, 15 июня этого года в Москве обвиняемый купил у неизвестного лица не меньше семи поддельных пятитысячных купюр образца 1997 года. Он планировал сбыть фальшивки в магазинах города Владимира, покупая недорогие товары, а сдачу с подделки забирать настоящими деньгами.
В этот же день, сразу после покупки денег в столице, в областном центре мужчина успел расплатиться шестью купюрами. После владимирец сам сдался полиции.
В суде обвиняемый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде трех лет условно, учитывая явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также тот факт,что он воспитывает малолетнего ребенка.