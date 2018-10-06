2018-10-08T09:09:19+03:00
Происшествия

У Красного креста разбился мотоциклист

Его доставили в больницу
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Очередное ДТП произошло во Владимире 6 октября. Около Больницы скорой помощи города Владимира не справился с управлением мотоциклист. Сейчас на улице Горького из-за ДТП образовался пробка по нечетной стороне улицы. Машины стоят на участке от перекрестка с улицей Мира и как раз до "Красного креста".

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, по предварительной информации, 39-летний житель областного центра, управляя автомобилем "Volvo XC90", при выезде со второстепенной дороги (улица Сакко и Ванцетти) на главную не предоставил преимущество движущемуся слева мотоциклу "HondaX-11" под управлением 43-летнего жителя города Владимира.

В результате ДТП водитель мотоцикла с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой лодыжки, ушибы» был госпитализирован.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вязниковском районе двое мужчин украли 8 рулонов сена
"Бигавтотранс" сократит сто человек
Алису Абрамову уволили с поста главы комитета молодежной политики администрации Владимирской области
Место губернатора Сипягина в ЗС Владимирской области занял Алексей Щетков
Жителя Струнино подозревают в убийстве продавца круглосуточного магазина
Владимирский филиал «Т Плюс» завершил монтаж тепловой сети в районе Октябрьского проспекта
Пресс-секретарем губернатора Владимирской области стала Ольга Петрова
В праздник Покрова в областной филармонии зазвучат гусли и дудук
Юных владимирцев приглашают вспомнить о приключениях Пиноккио
Владимирский театр драмы готовится к премьере
Владимирское "Торпедо" встретится с командой-новичком из Ленинградской области
В "Крейсере" ликвидировали пожар
Владимирский бизнес получил безлимитный мобильный интернет
Губернатор Владимирской области наградил жителей региона медалью и почетным знаком
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Владимирский филиал «Т Плюс» подарил жителям Юрьевца новую детскую площадку
Во Владимирской области задержали "бухгалтера" террористов
Региональное отделение "Единой России" возглавил Владимир Киселев
УФСИН: заключенные во Владимирском централе не вскрывали себе вены
В Александровском районе сгорел строящийся дом
Фермер из Судогды может выиграть миллион рублей
Ледовый дворец "Владимир" открывает свои двери для любителей покататься на коньках
В Вязниковском районе на М-7 столкнулись четыре машины, включая автобус
В Радужном из-за угрозы аварии отключили газ
Причину смерти погибшей 16-летней ковровчанки под поездом установит экспертиза
19-летняя жительница Александрова жестоко зарезала 77-летнюю бабушку своего друга
Во Владимир привезут ковчег с частицей мощей святителя Луки
Владимирская спортсменка стала третьей в общем зачете Кубка мира по спортивному ориентированию