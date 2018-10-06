У Красного креста разбился мотоциклист

6 Окт. 16:08 2018-10-08T09:09:19+03:00

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Очередное ДТП произошло во Владимире 6 октября. Около Больницы скорой помощи города Владимира не справился с управлением мотоциклист. Сейчас на улице Горького из-за ДТП образовался пробка по нечетной стороне улицы. Машины стоят на участке от перекрестка с улицей Мира и как раз до "Красного креста".

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, по предварительной информации, 39-летний житель областного центра, управляя автомобилем "Volvo XC90", при выезде со второстепенной дороги (улица Сакко и Ванцетти) на главную не предоставил преимущество движущемуся слева мотоциклу "HondaX-11" под управлением 43-летнего жителя города Владимира.

В результате ДТП водитель мотоцикла с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой лодыжки, ушибы» был госпитализирован.