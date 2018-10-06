На общегородской субботник во Владимире заявились 18 тысяч человек

6 Окт. 15:01 2018-10-06T15:01:31+03:00

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5 октября во Владимире прошел общегородской субботник. По заявлениям мэрии, на него заявились 18 тысяч человек, работающих в различных муниципальных организациях и предприятиях.

Многие горожане прибирались возле своих предприятий и организаций еще вчера, однако большинство населения предпочли в этот день либо остаться дома. либо уехать на дачи, завершать сельскохозяйственный сезон.

Кстати, по прошествии пяти дней с начала отопительного сезона, во Владимире до сих пор остаются дома без отопления. Из почти 3000 многоквартирных жилых домов с центральным отоплением нарушено теплоснабжение трех домов - на улице Лакина, №139в и на улице Горького, №99 и 103. Ремонт уже ведется.