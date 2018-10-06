Владимирское "Торпедо" сыграло вничью с аутсайдером чемпионата

6 Окт. 13:27 2018-10-06T13:28:14+03:00

Изменить размер текста: A A

После сложнейшей игры с одним из лидеров чемпионата России в зоне "Запад" второй лиги "Локо-Казанкой" многие владимирцы ожидали победы в матче с одним из аутсайдеров нынешнего сезона смоленским "Днепром".

При этом болельщиков не смущало даже то, что игра проходила на чужом поле, в Смоленске. А зря. Игра далась владимирцам с большим трудом и закончилась потерей очков, ведь "Торпедо" не смогло в Смоленске сломить сопротивление местного "Днепра". Плохую службу чёрно-белым сыграл быстрый гол хозяев. Наши земляки отыгрались благодаря точному удару Дмитрия Чернухина. В оставшееся время ни той, ни другой команде не удалось испытать радости взятия ворот оппонента.

"Торпедо" сохранило за собой третью строчку в турнирной таблице. У владимирцев набрано 20 очков после 11 игр. Следующий матч мы проведем дома 12 октября. Соперником торпедовцев станет клуб "Ленинградец", идущий на 4 месте.