2018-10-06T11:40:56+03:00
Происшествия

Во Владимирской области за ночь произошло два ДТП с пострадавшими

Обе аварии случились в Судогодском районе
Алексей СУХОВ
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В ночь с 5 на 6 октября в Судогодском районе произошли сразу две аварии с пострадавшими, сообщают в пресс-службе областной полиции.

Сначала около 19.00 на 187 километре дороги "Владимир - Муром - Арзамас" 29-летний водитель "Ауди А6" не сумел выдержать безопасную дистанцию и въехал в "Мазду 6". От удара "Мазда" отскочило и врезалось в "Опель Фронтеро". В ДТП пострадал водитель "Ауди". Ему назначено амбулаторное лечение.

А уже 6 октября около 1.00 на 33 километре автодороги "Владимир - Муром - Арзамас" 33-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2111" не уступил дорогу автомобилю "Ивеко Стралис" с полуприцепом, который ехал по главной дороге. В результате ДТП пострадали двое пассажиров автомобиля "ВАЗ" - 37-летний мужчина и 23-летняя девушка.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествий.

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