Во Владимире дали название пруду и семи остановкам
3 октября состоялось заседание топонимической комиссии города Владимира, на котором дали название пруду на улице Комиссарова и семи новым остановкам.
Пруд на Комиссарова теперь будет носить имя Вадима Маылшева и входить в состав Малышевского сквера. Вадим Малышев родился в городе Владимире. Большую часть жизни он работал на различных атомных электростанциях. В 1986 году в составе правительственной комиссии принимал участие в оценке последствий и ликвидации тяжелой аварии на Чернобыльской АЭС.
Также на комиссии дали названия семи остановкам. Вот эти названия:
- "ТЦ Меридиан" (в районе дома №24а по улице Растопчина);
- "Мегаторг" (в районе дома №45 по улице Тракторной и в районе дома №48 по улице Тракторной);
- "улица Почаевская" (в районе дома №2а по улице Северной и в районе дома №3 по улице Почаевской);
- "Парковая" (в районе дома №48а по улице Нижняя Дуброва и напротив дома №48а по улице Нижняя Дуброва);
- "улица Совхоз Вышка" (в районе дома №29).