2018-10-06T09:05:46+03:00
Общество

Во Владимире дали название пруду и семи остановкам

На улице Комиссарова увековечат память Вадима Малышева
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

3 октября состоялось заседание топонимической комиссии города Владимира, на котором дали название пруду на улице Комиссарова и семи новым остановкам.

Пруд на Комиссарова теперь будет носить имя Вадима Маылшева и входить в состав Малышевского сквера. Вадим Малышев родился в городе Владимире. Большую часть жизни он работал на различных атомных электростанциях. В 1986 году в составе правительственной комиссии принимал участие в оценке последствий и ликвидации тяжелой аварии на Чернобыльской АЭС.

Также на комиссии дали названия семи остановкам. Вот эти названия:

- "ТЦ Меридиан" (в районе дома №24а по улице Растопчина);

- "Мегаторг" (в районе дома №45 по улице Тракторной и в районе дома №48 по улице Тракторной);

- "улица Почаевская" (в районе дома №2а по улице Северной и в районе дома №3 по улице Почаевской);

- "Парковая" (в районе дома №48а по улице Нижняя Дуброва и напротив дома №48а по улице Нижняя Дуброва);

- "улица Совхоз Вышка" (в районе дома №29).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вязниковском районе двое мужчин украли 8 рулонов сена
"Бигавтотранс" сократит сто человек
Алису Абрамову уволили с поста главы комитета молодежной политики администрации Владимирской области
Место губернатора Сипягина в ЗС Владимирской области занял Алексей Щетков
Жителя Струнино подозревают в убийстве продавца круглосуточного магазина
Владимирский филиал «Т Плюс» завершил монтаж тепловой сети в районе Октябрьского проспекта
Пресс-секретарем губернатора Владимирской области стала Ольга Петрова
В праздник Покрова в областной филармонии зазвучат гусли и дудук
Юных владимирцев приглашают вспомнить о приключениях Пиноккио
Владимирский театр драмы готовится к премьере
Владимирское "Торпедо" встретится с командой-новичком из Ленинградской области
В "Крейсере" ликвидировали пожар
Владимирский бизнес получил безлимитный мобильный интернет
Губернатор Владимирской области наградил жителей региона медалью и почетным знаком
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить покупки с «Авито»
Владимирский филиал «Т Плюс» подарил жителям Юрьевца новую детскую площадку
Во Владимирской области задержали "бухгалтера" террористов
Региональное отделение "Единой России" возглавил Владимир Киселев
УФСИН: заключенные во Владимирском централе не вскрывали себе вены
В Александровском районе сгорел строящийся дом
Фермер из Судогды может выиграть миллион рублей
Ледовый дворец "Владимир" открывает свои двери для любителей покататься на коньках
В Вязниковском районе на М-7 столкнулись четыре машины, включая автобус
В Радужном из-за угрозы аварии отключили газ
Причину смерти погибшей 16-летней ковровчанки под поездом установит экспертиза
19-летняя жительница Александрова жестоко зарезала 77-летнюю бабушку своего друга
Во Владимир привезут ковчег с частицей мощей святителя Луки
Владимирская спортсменка стала третьей в общем зачете Кубка мира по спортивному ориентированию