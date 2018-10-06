Во Владимире дали название пруду и семи остановкам

6 Окт. 09:05 2018-10-06T09:05:46+03:00

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3 октября состоялось заседание топонимической комиссии города Владимира, на котором дали название пруду на улице Комиссарова и семи новым остановкам.

Пруд на Комиссарова теперь будет носить имя Вадима Маылшева и входить в состав Малышевского сквера. Вадим Малышев родился в городе Владимире. Большую часть жизни он работал на различных атомных электростанциях. В 1986 году в составе правительственной комиссии принимал участие в оценке последствий и ликвидации тяжелой аварии на Чернобыльской АЭС.

Также на комиссии дали названия семи остановкам. Вот эти названия:

- "ТЦ Меридиан" (в районе дома №24а по улице Растопчина);

- "Мегаторг" (в районе дома №45 по улице Тракторной и в районе дома №48 по улице Тракторной);

- "улица Почаевская" (в районе дома №2а по улице Северной и в районе дома №3 по улице Почаевской);

- "Парковая" (в районе дома №48а по улице Нижняя Дуброва и напротив дома №48а по улице Нижняя Дуброва);

- "улица Совхоз Вышка" (в районе дома №29).