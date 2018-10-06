Владимирские мамы поборются за сто тысяч рублей

6 Окт. 07:17 2018-10-06T07:18:25+03:00

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8 октября во Владимире стартует федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель». Он разработан специально для женщин в декрете, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, стоящих на бирже.

Цель проекта – помочь им начать собственное дело. Бесплатное обучение проходит в форме пятидневного тренинга-интенсива. Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница получит грант в размере 100 000 рублей от фонда Амвэй «В ответе за будущее».

В этом году на участие в проекте было подано свыше 50 заявок. В результате конкурсного отбора сформирована группа из 28 участниц из Владимира, Ковровского, Судогодского, Собинского районов.

Кроме того, "Опора России" организует участницам бизнес-визиты на предприятия, которые создали и возглавляют женщины. Так, участницы посетят швейное производство, школу английского и оздоровительный центр.