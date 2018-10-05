На инаугурацию Владимира Сипягина приедет Владимир Жириновский

5 Окт. 20:21 2018-10-06T08:12:24+03:00

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8 октября Владимир Сипягин официально вступит в должность губернатора Владимирской области.

В торжественной церемонии по этому случаю примут участие полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального Собрания Владимир Жириновский, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные деятели региона и другие приглашенные лица.

Прямая онлайн-трансляция церемонии с 12 часов будет вестись на сайте областной администрации (https://avo.ru, раздел «On-line трансляции»), а также в эфире телерадиокомпании «Губерния-33» и на её сайте.