2018-10-05T20:14:30+03:00
Общество

Владимирских налогоплательщиков приглашают на день открытых дверей

Они пройдут 9 и 10 ноября
Алексей СУХОВ
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9 и 10 ноября пройдут Дни открытых дверей для налогоплательщиков — физических лиц.

9 ноября с 9.00 до 18.00, 10 ноября с 10.00 до 15.00

Все желающие смогут получить необходимую консультацию и помощь налоговых инспекторов о порядке исчисления и уплаты имущественных налогов (налог на имущество, земельный налог и транспортный налог физических лиц).

Кроме того, можно будет подключиться к электронной услуге «Личный кабинет налогоплательщика», а также при необходимости подать заявление на предоставление льготы или заявить о некорректных сведениях.

Напоминаем, что сейчас идет рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов за 2017 год. Пользователи "Личного кабинета физических лиц" могут сформировать платежный документ и оплатить его прямо на сайте налоговой службы. Остальным за квитанцией придется идти на почту. Уведомление может не прийти вовсе в том случае, если сумма начисленных налогов меньше ста рублей. Их перенесут на следующий год.

Налоги нужно заплатить до 3 декабря.

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