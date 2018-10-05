Владимирских налогоплательщиков приглашают на день открытых дверей
9 и 10 ноября пройдут Дни открытых дверей для налогоплательщиков — физических лиц.
9 ноября с 9.00 до 18.00, 10 ноября с 10.00 до 15.00
Все желающие смогут получить необходимую консультацию и помощь налоговых инспекторов о порядке исчисления и уплаты имущественных налогов (налог на имущество, земельный налог и транспортный налог физических лиц).
Кроме того, можно будет подключиться к электронной услуге «Личный кабинет налогоплательщика», а также при необходимости подать заявление на предоставление льготы или заявить о некорректных сведениях.
Напоминаем, что сейчас идет рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов за 2017 год. Пользователи "Личного кабинета физических лиц" могут сформировать платежный документ и оплатить его прямо на сайте налоговой службы. Остальным за квитанцией придется идти на почту. Уведомление может не прийти вовсе в том случае, если сумма начисленных налогов меньше ста рублей. Их перенесут на следующий год.
Налоги нужно заплатить до 3 декабря.