За три дня в онлайн-переписи приняли участие больше двух тысяч жителей Владимирской области

5 Окт. 20:00 2018-10-05T20:00:34+03:00

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За три с половиной дня с начала опроса онлайн переписались около 450 тысяч жителей страны. Жители Владимирской области также участвуют в онлайн переписи. За первые три дня число заполненных электронных переписных листов превысило 2 тысячи.

- По инициативе администрации Владимирского филиала Финансового Университета учащиеся заполняют анкеты в рамках занятий по информационным технологиям. Особый интерес вызывают вопросы, связанные с особенностями жилища, - рассказали во Владимирстате.

На сегодняшний день участие в переписи приняли первокурсники и третьекурсники ВУЗа. Успешно справились с электронной анкетой более 60 человек. Ребята считают, что самую большую трудность вызывает подтверждение учетной записи на портале Госуслуг, без которой невозможно принять участие в переписи.

Владимирские статистики приглашают всех владимирцев присоединиться к переписному движению и принять участие в онлайн опросе на портале Госуслуг. До конца переписи осталось 6 дней.