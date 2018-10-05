Владимирский спасатель вернулся с международных тренировочных сборов, проходивших в Турции
С 14 по 17 сентября в городе Гёнен, в Турции, проходили международные учебно-тренировочные сборы добровольцев-спасателей. В сборах участвовали команды из России, Турции и Болгарии.
Российскую команду представляла группа спасательного отряда «Российского союза спасателей» в количестве 10 человек из Санкт-Петербурга, Ростова на Дону, Москвы и Владимира.
Поехать на сборы от Владимирской области выпала часть спасателю первого класса Аварийно-спасательной службы, члену Владимирского РО РОССОЮЗСПАСа Дмитрию Гладилкину.
-Программа сборов включала в себя экспертные выступления, охватывающие различные темы в области спасения, в том числе современные алгоритмы действия международных добровольных спасательных отрядов в зоне ЧС, медицинские и психологические аспекты спасательных операций, - рассказал Дмитрий.
Кроме того, спасатели приняли участие в суточных тактико-специальных учениях по проведению поисково-спасательных работ при землетрясении.
Все участники получили соответствующие сертификаты.