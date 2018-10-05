2018-10-05T19:54:06+03:00
Общество

Владимирский спасатель вернулся с международных тренировочных сборов, проходивших в Турции

33 регион представил Дмитрий Гладилкин
Алексей СУХОВ
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спасатели приняли участие в суточных тактико-специальных учениях по проведению поисково-спасательных работ при землетрясении.спасатели приняли участие в суточных тактико-специальных учениях по проведению поисково-спасательных работ при землетрясении.
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С 14 по 17 сентября в городе Гёнен, в Турции, проходили международные учебно-тренировочные сборы добровольцев-спасателей. В сборах участвовали команды из России, Турции и Болгарии.

Российскую команду представляла группа спасательного отряда «Российского союза спасателей» в количестве 10 человек из Санкт-Петербурга, Ростова на Дону, Москвы и Владимира.

Поехать на сборы от Владимирской области выпала часть спасателю первого класса Аварийно-спасательной службы, члену Владимирского РО РОССОЮЗСПАСа Дмитрию Гладилкину.

-Программа сборов включала в себя экспертные выступления, охватывающие различные темы в области спасения, в том числе современные алгоритмы действия международных добровольных спасательных отрядов в зоне ЧС, медицинские и психологические аспекты спасательных операций, - рассказал Дмитрий.

Кроме того, спасатели приняли участие в суточных тактико-специальных учениях по проведению поисково-спасательных работ при землетрясении.

Все участники получили соответствующие сертификаты.

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