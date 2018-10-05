Смертельная авария в Александровском районе: погибли два человека
Фура столкнулась с "Газелью"
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Авария произошла 5 октября около 9.45 на 96 километре трассы М-8 "Холмогоры". 48-летний водитель грузовика "Вольво" из Челябинской области, ехавший из Сергиева-Посада в Ярославль, при выезде с второстепенной дороге не уступил "Газели" из Москвы, поворачивавшей налево.
По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, 57-летний водитель получил множественные переломы. Двое пассажиров машины скончались до приезда скорой помощи.