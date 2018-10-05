В Заксобрании Владимирской области назвали всех председателей комитетов

5 Окт. 15:17 2018-10-05T15:17:38+03:00

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5 октября на заседании Заксобрания 33 региона определился состав профильных комитетов, а также фамилии председателей. Всего их будет восемь.

Комитет по бюджетной и налоговой политике возглавил Михаил Максюков. Комитет по вопросам государственного устройства, правопорядка и законности - Александр Нефёдов. Комитет по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу, стратегическому планированию и собственности - Алексей Русаковский. Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства - Андрей Фатеев. Комитет по местному самоуправлению, земельным отношениям и административно-территориальному устройству - Александр Цыганский. Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии - Павел Антов. Комитет по социальной политике и здравоохранению - Сергей Бирюков. Комитет по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодёжи и средствам массовой информации - Елена Лаврищева.