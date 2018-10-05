Зампредом ЗС Владимирской области вместо Ольги Хохловой стал Дмитрий Рожков

5 Окт. 14:06 2018-10-05T14:06:32+03:00

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5 октября состоялось второе заседание седьмого созыва Законодательного Собрания Владимирской области. Депутаты решили отправить сенатором в Совет Федерации Ольгу Хохлову. На ее место заместителем председателя ЗС стал Дмитрий Рожков ("Единая Россия").

Дмитрий Рожков родился в 1971 году в Собинке. В 1992 году окончил Уфимское высшее военное авиационное училище летчиков по специальности «Командно-тактическая вертолетная авиация» (летчик-инженер), в 2005 году - Владимирский юридический институт ФСИН РФ по специальности «Юриспруденция».

После службы в армии с 1995 по 2005 год работал в органах ФСБ. С 2005 по 2008 год – первый заместитель генерального директора ОАО «Сода» (г. Стерлитамак), с 2008 года занимается предпринимательской деятельностью.

В марте 2011 года избран депутатом, а затем заместителем председателя Совета народных депутатов Собинского района.