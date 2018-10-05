Детские площадки Владимира по-прежнему небезопасны

5 Окт. 13:07 2018-10-05T13:07:36+03:00

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Активисты ОНФ не раз проверяли детские площадки и отправляли письма с просьбой устранить нарушения. Мэрия Владимира отчиталась, что все недостатки устранены (это касалось площадок на ул.Верхняя Дуброва, 17, 2, 38в, ул. Балакирева 57, 51б – 55, ул. Василисина, 14 и ул. Юбилейной, 3-5).

Однако половина нарушений так и остались. Если на детской площадке по улице Верхняя Дуброва, 17 видно, что подсыпан песок у горки и в песочницу, а также демонтирован гнилой каркас старой песочницы, то на остальных площадках ничего не сделано. Общий недостаток для старых деревянных горок – отсутствие перекладин безопасности.

Сквер за ГДК – практически единственное место, где все в порядке. Но и тут в спортивной зоне посещение одного из тренажеров может быть чревато получением травмы (торчат опасные острые углы бетона, сломана перекладина и нарушены крепления других элементов).

Напоминаем, что обо всех нарушениях необходимо сообщать в управляющие компании, ТСН и органы местного самоуправления.