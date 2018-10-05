Депутат ЗС Владимирской области Иван Алтухов предложил сформировать комитет счастья

Выслушав предложение коллег, депутат Иван Алтухов ("Коммунистическая партия социальной справедливости") заявил, что таким путем можно начать формировать комитет счастья. Большинство депутатов ЗС высказались против изменений штата областного парламента.

5 октября состоялось второе заседание Законодательного Собрания Владимирской области. на повестке дня стоял вопрос формирования профильных комитетов. Ряд депутатов высказался за формирование отдельного комитета здравоохранения.

Но большинство его коллег оказались против реорганизации областного парламента

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