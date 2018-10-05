В ВлГУ поставили скульптуру Александра Столетова

5 Окт. 12:26 2018-10-05T12:26:34+03:00

Открытие памятника приурочено к 10-летию со дня присвоения ВлГУ имени братьев Столетовых.

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5 октября в 13 часов в холле первого этажа главного корпуса опорного университета Владимирской области состоится открытие памятной скульптуры русского физика Александра Григорьевича Столетова.

В церемонии примут участие ректор ВлГУ Анзор Саралидзе, вице-мэр общины Карлово (Болгария) Стойо Карагенски, скульптор, директор художественной галереи Карлово Димитр Рашков, студенты и преподаватели университета.

Администрация и жители болгарского села Столетово оказали большую честь городу Владимиру – передали в дар опорному вузу 33 региона бюст Николая Столетова. Церемония открытия памятника в стенах университета состоялась 20 мая прошлого года. Автор бюста — известный болгарский скульптор Димитр Рашков.

В этом году болгарская сторона передала в дар ВлГУ ещё одну работу Димитра Рашкова – скульптуру Александра Столетова. Она расположена рядом со скульптурой его брата – Николая Столетова.