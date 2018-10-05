Юным жителям Владимирской области предлагают нарисовать "Елку Победы"

5 Окт. 12:15 2018-10-05T12:15:41+03:00

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Организаторы предлагают юным художникам нарисовать обложки для серии коллекционных открыток. Ребятам предстоит пофантазировать на тему новогоднего праздника победного 1945 года.

Рисунки должны соответствовать времени, передать атмосферу праздника, и показать какой была новогодняя елка 1945 года. Изображения могут быть не только фантазией, но и отражением реального праздника. Конкурсанты могут создать свои рисунки по рассказам бабушек и дедушек, или по фотографиям из семейных архивов. В случае, если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.

Организаторы будут принимать работы до 31 октября. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Для того, чтобы принять участие, конкурсанту необходимо заполнить заявку по ссылке и прикрепить рисунок в формате jpg. Размер работы должен быть не менее 2000 пикселей по большей стороне (300 dpi). Один участник может отправить только один рисунок.

Участвовать могут ребята в возрасте от 7 до 17 лет. Финалисты конкурса будут объявлены 18 ноября.