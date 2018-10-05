Юным жителям Владимирской области предлагают нарисовать "Елку Победы"
Организаторы предлагают юным художникам нарисовать обложки для серии коллекционных открыток. Ребятам предстоит пофантазировать на тему новогоднего праздника победного 1945 года.
Рисунки должны соответствовать времени, передать атмосферу праздника, и показать какой была новогодняя елка 1945 года. Изображения могут быть не только фантазией, но и отражением реального праздника. Конкурсанты могут создать свои рисунки по рассказам бабушек и дедушек, или по фотографиям из семейных архивов. В случае, если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.
Организаторы будут принимать работы до 31 октября. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Для того, чтобы принять участие, конкурсанту необходимо заполнить заявку по ссылке и прикрепить рисунок в формате jpg. Размер работы должен быть не менее 2000 пикселей по большей стороне (300 dpi). Один участник может отправить только один рисунок.
Участвовать могут ребята в возрасте от 7 до 17 лет. Финалисты конкурса будут объявлены 18 ноября.