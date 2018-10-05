Жителей Владимирской области приглашают сажать деревья и кусты

5 Окт. 12:07 2018-10-05T12:07:13+03:00

До конца октября в регионе проходит акция "Живи, лес!"

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Владимирская область принимает активное участие во Всероссийской акции «Живи, лес!», которая продлится до конца октября.

В сентябре в регионе высадили более 30 тысяч сеянцев сосны, провели очистку территорий от мусора на площади 30 га, заложили аллеи в ряде населённых пунктов, высадили кустарники в Центральном парке Владимира.

В акции приняли участие студенты и школьники, воспитанники школьных лесничеств, добровольцы, представители лесной отрасли, а также сотрудники комитета по молодёжной политике.

Все, кто желает присоединиться к акции «Живи, лес!», могут обратиться в лесничества области по месту жительству: Меленки, ул. Завокзальная, 3, тел: 8 (49247) 2-14-04; 2-15-84; поселок Красная Горбатка, ул. Песочная, 39, тел.:8 (49236) 2-26-70; 2-28-04; поселок Андреево, ул. Коммунистическая, 12, тел.:8 (49235) 3-12-19; 3-12-54; Гусь-Хрустальный, ул. Курловская, 23, тел.: 8 (49241) 2-44-24; 2-79-75