Владимирское «Торпедо» попробует продолжить беспроигрышную серию

5 Окт. 09:40 2018-10-05T09:40:51+03:00

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5 октября владимирское «Торпедо» проведет матч 12-го тура первенства страны по футболу. Владимирцы поедут в Смоленск, где сразятся с местным «Днепром».

Матч начнется в 18.30. Торпедовцы полны решимости продолжить свою беспроигрышную серию, последний раз «черно-белые» терпели поражение в 7 туре. Сейчас владимирцы расположились на третьем месте турнирной таблицы. «Днепр» занимает одиннадцатую строчку.

В прошлом сезоне «Торпедо» выиграло оба матча у смоленской команды. Игра в Смоленске закончилась со счетом 3:1, во Владимире «черно-белые» победили со счетом 2:1.