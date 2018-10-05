Владимирское «Торпедо» попробует продолжить беспроигрышную серию
5 октября владимирцы играют в Смоленске
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5 октября владимирское «Торпедо» проведет матч 12-го тура первенства страны по футболу. Владимирцы поедут в Смоленск, где сразятся с местным «Днепром».
Матч начнется в 18.30. Торпедовцы полны решимости продолжить свою беспроигрышную серию, последний раз «черно-белые» терпели поражение в 7 туре. Сейчас владимирцы расположились на третьем месте турнирной таблицы. «Днепр» занимает одиннадцатую строчку.
В прошлом сезоне «Торпедо» выиграло оба матча у смоленской команды. Игра в Смоленске закончилась со счетом 3:1, во Владимире «черно-белые» победили со счетом 2:1.