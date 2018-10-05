2018-10-05T09:17:08+03:00
Происшествия

В ночь на пятницу во Владимирской области сгорело две дачи

Горел и частный жилой дом
Антон Ноздрин
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Поздним вечером 4 октября и в ночь на пятницу во Владимирской области произошло три пожара. Горели дачи и частный дом.

В СНТ «Красотка» Собинского района вечером загорелась дача. Пожарные прибыли на место через четыре минуты после вызова и за 10 минут справились с огнем. Еще час ушел на полную ликвидацию пожара площадью 9 квадратных метров. На месте работало 11 человек на 3 спецмашинах.

В деревне Тютьково Кольчугинского района загорелся частный жилой дом. Спасатели приехали через 20 минут после вызова и за 15 минут потушили огонь. Полная ликвидация пожара площадью 50 квадратных метров заняла три с половиной часа. На месте работало 6 человек на 3 спецмашинах. В селе Иваново Колвровского района дачный дом загорелся уже под утро. Прибыв на место через 4 минуты после вызова пожарные потушили огонь за 15 минут. Еще два часа потребовалось спасателям, чтобы полностью ликвидировать последствия пожара площадью 35 квадратных метров. На месте работал 21 человек на 5 спецмашинах. Пострадавших от происшествий не было.

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