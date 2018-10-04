Кольчугинец несколько раз садился за руль пьяным

4 Окт. 18:02 2018-10-05T11:08:44+03:00

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В середине сентября этого года полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-21213» под управлением 32-летнего жителя Кольчугина. Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, он был пьян, что и подтвердили результаты проведенного освидетельствования. Как выяснилось позже, двумя месяцами ранее автолюбитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичную выходку и был лишен прав на управление автомобилем.

Тоже самое повторил и 39-летний владимирец только на мотоцикле. Его остановили на одной из улиц Боголюбово.

На мужчин заведены уголовные дела за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.