Кольчугинец несколько раз садился за руль пьяным
В середине сентября этого года полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-21213» под управлением 32-летнего жителя Кольчугина. Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, он был пьян, что и подтвердили результаты проведенного освидетельствования. Как выяснилось позже, двумя месяцами ранее автолюбитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичную выходку и был лишен прав на управление автомобилем.
Тоже самое повторил и 39-летний владимирец только на мотоцикле. Его остановили на одной из улиц Боголюбово.
На мужчин заведены уголовные дела за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.