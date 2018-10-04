В Петушинском районе мужчина грабил дачные дома

4 Окт. 17:13 2018-10-05T11:08:30+03:00

Свою вину он не признал

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В марте и июне текущего года 46-летний мужчина залезал в дачные дома на территории Петушинского района и выносил электроинструменты, бытовую технику и продукты.

Материальный ущерб превысил 65 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, мужчина свою вину он не признал. Большую часть похищенного возвратили законным владельцам.

На местного жителя было заведено дело за кражу. Сейчас материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.