В Петушинском районе мужчина грабил дачные дома
Свою вину он не признал
Изменить размер текста:
В марте и июне текущего года 46-летний мужчина залезал в дачные дома на территории Петушинского района и выносил электроинструменты, бытовую технику и продукты.
Материальный ущерб превысил 65 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, мужчина свою вину он не признал. Большую часть похищенного возвратили законным владельцам.
На местного жителя было заведено дело за кражу. Сейчас материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.