Владимирская область вошла топ-10 российских регионов по эффективности систем теплоснабжения

4 Окт. 16:11 2018-10-04T16:12:20+03:00

Об этом стало известно во время форума "Российская энергетическая неделя"

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Владимирская область заняла шестое место в рейтинге эффективности систем теплоснабжения поселений России. Об этом стало известно в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя", проходящем в эти дни в Москве.

- Нами проведена масштабная работа в сфере теплоснабжения и показателем этой работы является безаварийный прошлый отопительный период. Только в этом году выделено по госпрограммам более 350 млн рублей на строительство и модернизацию 10 котельных и 25 км тепловых сетей, - отметила вице-губернатор Владимирской области Лидия Смолина.