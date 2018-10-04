Владимирская область вошла топ-10 российских регионов по эффективности систем теплоснабжения
Об этом стало известно во время форума "Российская энергетическая неделя"
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Владимирская область заняла шестое место в рейтинге эффективности систем теплоснабжения поселений России. Об этом стало известно в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя", проходящем в эти дни в Москве.
- Нами проведена масштабная работа в сфере теплоснабжения и показателем этой работы является безаварийный прошлый отопительный период. Только в этом году выделено по госпрограммам более 350 млн рублей на строительство и модернизацию 10 котельных и 25 км тепловых сетей, - отметила вице-губернатор Владимирской области Лидия Смолина.