В выходные во Владимире выпадет первый снег
Дождь со снегом ожидают в субботу ночью
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По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в субботу 6 октября ночью в регионе выпадет дождь со снегом. Ожидается юго-западный ветер до 12 метров в секунду.
Температура воздуха в субботу ночью опустится до +2 °C, днем - до 14 °C.
Отметим, что 5 октября в пятницу в области ожидается усиление северо-западного ветра. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду.