В выходные во Владимире выпадет первый снег

4 Окт. 15:44 2018-10-04T15:44:55+03:00

Дождь со снегом ожидают в субботу ночью

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По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в субботу 6 октября ночью в регионе выпадет дождь со снегом. Ожидается юго-западный ветер до 12 метров в секунду.

Температура воздуха в субботу ночью опустится до +2 °C, днем - до 14 °C.

Отметим, что 5 октября в пятницу в области ожидается усиление северо-западного ветра. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду.