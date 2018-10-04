Муромлянин ударил битой полицейского

4 Окт. 15:26 2018-10-04T16:23:10+03:00

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В Муромский городской суд поступило уголовное дело по обвининению молодого человека, которого полицейские задержали на улице города за мелкое административное преступление. Парень был без документов, и поэтому его хотели доставить в отдел для выяснения личности и составления протокола. Но местный житель не планировал поездку в полицию, он откуда-то выхватил деревянную биту и ударил инспектора.

Муромлялина будут судить по ч.2 ст. 318 УК РФ.