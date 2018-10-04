Муромлянин ударил битой полицейского
Теперь ему может грозить до 10 лет тюрьмы
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В Муромский городской суд поступило уголовное дело по обвининению молодого человека, которого полицейские задержали на улице города за мелкое административное преступление. Парень был без документов, и поэтому его хотели доставить в отдел для выяснения личности и составления протокола. Но местный житель не планировал поездку в полицию, он откуда-то выхватил деревянную биту и ударил инспектора.
Муромлялина будут судить по ч.2 ст. 318 УК РФ.