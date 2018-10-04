Владимир стал побратимом болгарского города Карлово
Города подписали меморандум о сотрудничестве в сфере экономики, культуры и туризма
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4 октября Владимир посетил вице-мэр болгарского города Карлово Стойо Карагенски. Итогом его встречи с руководством города Владимира стало подписание меморандума о сотрудничестве в сфере экономики, культуры, туризма, молодежной и социальной политики, а также экологии.
Впервые контакты с Карлово Владимир установил в ноябре 2016 года, когда делегация ВлГУ участвовала в торжествах в честь 185-летия со дня рождения Николая Столетова. Тогда болгарская делегация передала Владимиру бюст русского полководца работы скульптора Димитра Рашкова. В мае 2017 его установили в фойе вуза.