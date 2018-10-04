Первый этап строительства ВСМ до Гороховца обойдется в 621 миллиард рублей

4 Окт. 14:41 2018-10-04T14:41:17+03:00

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Первый этап строительства высокоскоростной магистрали "Москва-Казань" до Гороховца прошел Главгосэкспертизу. Его строительство оценили в 621 миллиард рублей. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Александр Мишарин на форуме "PRO//Движение.1520" в Сочи.

Длина участка составит 301 километр. Трасса будет проходить от станции Железнодорожный (Московская область) до станции Гороховец (Владимирская область). Скорость движения поезда составит 400 километров в час. На пути до Нижнего Новгорода планируется семь остановок: Ногинск, Орехово-Зуево, Петушки, Владимир, Ковров, Гороховец, Дзержинск. С учетом всех семи остановок по новой линии поезда будут следовать 2 часа 31 минуту.

Согласно расчетам "Центра экономики инфраструктуры", прогнозный пассажиропоток на линии в первые годы после запуска движения превысит 7,7 миллионов пассажиров. При этом реализация проекта даст значительные эффекты для государства и регионов: прирост валового регионального продукта составит 9,7 триллионов рублей, а прирост бюджетных доходов – 1,9 триллионов рублей.