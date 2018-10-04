2018-10-04T14:25:06+03:00
Общество

Во Владимире мошенники разводят ТСЖ на деньги, представляясь сотрудниками жилинспекции

Они предлагают перевести их на мобильные телефоны
Алексей СУХОВ
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По информации Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) администрации Владимирской области, руководителям товариществ собственников недвижимости и товариществ собственников жилья (ТСЖ) поступают телефонные звонки о необходимости предоставления в ГЖИ документов, связанных с деятельностью организации. В ходе телефонного разговора неустановленные пока граждане, представляющиеся руководителями инспекции, предлагают председателям ТСЖ перевести денежные средства на счет мобильного телефона.

О таких звонках ГЖИ просит информировать правоохранительные органы по месту жительства. Инспекция обращает внимание, что предоставление сведений юридическими лицами в государственные органы производится только на основании официальных документов, подписанных должностным лицом органа.

В случае возникновения каких-либо вопросов, просим обращаться на «горячую линию» Государственной жилищной инспекции по телефонам: (4922) 32-60-13, 33-50-73, 53-87-54.

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