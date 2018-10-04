2018-10-04T14:02:48+03:00
Звезды

В Центре ИЗО откроется выставка Владимира Рузина

Владимирцы увидят 200 работ художника
Алексей СУХОВ
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Заслуженный художник России Владимир Рузин работает преимущественно в области тиражной графики, используя изобразительные возможности бескислотных тиражных техник (сухая игла, резец, пунктир, карандашная манера) в сочетании с уникальной графической техникой меццо-тинто.

Рузин активно использует в своём творчестве изобразительные возможности смешанной техники, создавая многочисленные графические серии, в числе которых "Отрывки из жизни птиц и насекомых", "Птицы", обращается к литературным сюжетам: "В. Солоухин. Чёрные доски", "А. С. Пушкин. Настроение".

Произведения художника находятся в художественных музеях России (Александров, Владимир, Иваново, Муром, Орёл, Тула, Тюмень, Екатеринбург, Уфа), в Министерстве культуры РФ, в Доме российской графики "Челюскинская".

На юбилейной выставке (художнику исполняется 70 лет) в Центре пропаганды изобразительного искусства представлено более 200 работ автора. Выставка откроется 5 октября и продлится до 28 октября.

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