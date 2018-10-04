В одном из бассейнов Мурома оказалась опасная для здоровья вода

4 Окт. 13:44 2018-10-04T13:45:22+03:00

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Специалисты областного Роспотребнадзора провели плановую проверку «Спортивной школы «Верба» в Муроме (ул. Спортивная д.5 ). Выяснилось, что пробы воды из плавательного бассейна по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН.

Для предотвращения угрозы жизни и здоровью людей был составлен протокол о временном запрете деятельности плавательного бассейна. Материалы дела были переданы в Муромский городской суд.

Решением Муромского городского суда деятельность плавательного бассейна приостановлена на 30 дней.