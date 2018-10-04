В одном из бассейнов Мурома оказалась опасная для здоровья вода
Бассейн «Спортивной школы «Верба» закрыли на месяц
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Специалисты областного Роспотребнадзора провели плановую проверку «Спортивной школы «Верба» в Муроме (ул. Спортивная д.5 ). Выяснилось, что пробы воды из плавательного бассейна по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН.
Для предотвращения угрозы жизни и здоровью людей был составлен протокол о временном запрете деятельности плавательного бассейна. Материалы дела были переданы в Муромский городской суд.
Решением Муромского городского суда деятельность плавательного бассейна приостановлена на 30 дней.