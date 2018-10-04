Шесть жителей Владимирской области отметят столетний юбилей

4 Окт. 13:35 2018-10-04T13:35:47+03:00

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В октябре 176 жителей региона, отмечающих 90, 95 и 100-летний юбилей, получат поздравление главы государства Владимира Путина. Абсолютное большинство среди октябрьских юбиляров составляют представительницы прекрасного пола – их 156.

Как рассказали в областном управлении Пенсионного фонда, лидерами по числу долгожителей октября являются города Владимир (39 человек), Ковров и Муром (по 14 человек), Александровский район (12 человек).

Среди старейших именинников этого осеннего месяца 6 столетних жительниц области, 2 из которых проживают в областном центре, а также в Александровском, Петушинском, Киржачском и Меленковском районах . 37 пенсионеров отметят 95-ти летний юбилей, в том числе трое мужчин, и еще 133 ветерана - 90-й день рождения.