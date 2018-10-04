Владимирцев приглашают на субботник

4 Окт. 13:22 2018-10-04T13:22:41+03:00

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В ближайшую субботу в столице Владимирской области состоится общегородской субботник. В «большой уборке» города примут участие трудовые коллективы предприятий и организаций, активисты ЖСК, ТСЖ, гаражно-строительных кооперативов и садовых некоммерческих товариществ.

Муниципальному «Центру управления городскими дорогами» поручено организовать вывоз мусора с территорий вдоль центральных улиц, который будет собран волонтерами.

Руководителям предприятий независимо от форм собственности, ответственным за содержание коммунальных объектов, надземных и подземных инженерных сооружений, рекомендовано организовать санитарную очистку, вырубку и вывоз поросли и самосева в охранной зоне инженерных коммуникаций и объектов коммунальной инфраструктуры.