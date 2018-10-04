Во Владимире в аварии с автобусом пострадали три человека
Пострадали пассажиры общественного транспорта
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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4 октября в 10.41 на улице Гагарина на повороте на Манежный тупик произошла аварии с участием автобуса, ехавшего по 5-ому маршруту. Пользователи паблика "Подслушано автомобилистов| Владимир" сообщают, что она произошла по вине водителя легковушки.
В аварии пострадали три пассажирки автобуса. Две из них будут лечиться дома, еще одну женщину увезли на "скорой помощи".