В Мелехово пожар на производстве чуть не перекинулся на жилой район

4 Окт. 13:07 2018-10-04T13:07:27+03:00

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3 октября около 22.45 на предприятии по производству деревянных дверей на улице Первомайской в Мелехово произошел пожар. Пожарные прибыли на место происшествия уже через три минуты после сообщения. К тому моменту огонь уже охватил всю крышу здания предприятия и мог перекинуться на жилые дома. Пожарным удалось не допустить этого.

Во время пожара крыша предприятия сгорела, общая площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Пострадавших нет. Эвакуация не производилась. Причины пожара выясняются.