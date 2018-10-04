На газовой автозаправке в Юрьев-Польском заправляли обычные бытовые баллоны

4 Окт. 11:51 2018-10-04T11:51:19+03:00

Технологических условий на станции для этого не было

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В Юрьев-Польском на газозаправочной станции автомобилей оператор заполнял бытовые газовые баллоны. При этом он знал, что технологических условий для этого не было.

Нарушение выявилось во время проверки в конце июня 2018 года. По просьбе человека 63-летний оператор без соответствующего оборудования, и предварительного взвешивания наполнил баллон из заправочной колонки, не предназначенной для этого. Мужчина не проверил степень наполнения и герметичность запора на баллоне. На оператора завели уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. После расследования материалы с утвержденным обвинительным заключением передали в суд. Руководителю организации внесено представление, виновный привлечен к дисциплинарной ответственности.